Україна виборола історичну медаль у синхронних стрибках у воду

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Софія Ліскун здобули срібло у змішаних змаганнях з 10-метрової платформи на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

16-річний Олексій та 20-річна Софія показали другий результат, поступившись китайському дуету та випередивши американців.

Зазначимо, що це перша нагорода у синхронних змішаних стрибках із 10-метрової платформи за всю історію виступів українських спортсменів на чемпіонатах світу.

Загалом українці здобули 10 нагород на ЧС-2022 у Будапешті (2 золота, 6 срібло, 2 бронзи). У медальному заліку українська команда посідає 8 місце.