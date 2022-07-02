Легіонер "Динамо" повернувся до київського клубу під час війни
Словенець продовжуватиме виступати за киян.
Словенський легіонер "Динамо" Беньямін Вербич повернувся до київського клубу під час війни, повідомляє
"Я дуже сумував за хлопцями, за "Динамо". Радий був повернутися, побачити всіх майже через півроку. Усі пам'ятають, як ми розлучилися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені… Добре, коли ти почуваєшся як удома.
Звісно, перший місяць був важким. Особливо коли був матч "Легія" – "Динамо", я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їхніх близьких у небезпеці. Було надзвичайно грати за іншу команду. Подумки я завжди був із "Динамо". Радий повернутися сюди. Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти "Динамо" вийти в Лігу чемпіонів", – сказав Вербич.
Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було зупинено через повномасштабне вторгнення Росії, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.
Вербич у березні перейшов до варшавської "Легії", підписавши орендний договір до 30 червня 2022 року.