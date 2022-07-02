Легіонер "Динамо" повернувся до київського клубу під час війни

Словенський легіонер "Динамо" Беньямін Вербич повернувся до київського клубу під час війни, повідомляє прес-служба столичної команди.

"Я дуже сумував за хлопцями, за "Динамо". Радий був повернутися, побачити всіх майже через півроку. Усі пам'ятають, як ми розлучилися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені… Добре, коли ти почуваєшся як удома.

Звісно, перший місяць був важким. Особливо коли був матч "Легія" – "Динамо", я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їхніх близьких у небезпеці. Було надзвичайно грати за іншу команду. Подумки я завжди був із "Динамо". Радий повернутися сюди. Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти "Динамо" вийти в Лігу чемпіонів", – сказав Вербич.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було зупинено через повномасштабне вторгнення Росії, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Вербич у березні перейшов до варшавської "Легії", підписавши орендний договір до 30 червня 2022 року.