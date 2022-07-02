Легіонер "Динамо" повернувся до київського клубу під час війни

Словенець продовжуватиме виступати за киян.

Легіонер
Вербич – словенський футболіст
© ФК Динамо

Словенський легіонер "Динамо" Беньямін Вербич повернувся до київського клубу під час війни, повідомляє прес-служба столичної команди.

"Я дуже сумував за хлопцями, за "Динамо". Радий був повернутися, побачити всіх майже через півроку. Усі пам'ятають, як ми розлучилися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені… Добре, коли ти почуваєшся як удома.

Звісно, перший місяць був важким. Особливо коли був матч "Легія" – "Динамо", я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їхніх близьких у небезпеці. Було надзвичайно грати за іншу команду. Подумки я завжди був із "Динамо". Радий повернутися сюди. Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти "Динамо" вийти в Лігу чемпіонів", – сказав Вербич.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було зупинено через повномасштабне вторгнення Росії, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Вербич у березні перейшов до варшавської "Легії", підписавши орендний договір до 30 червня 2022 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперникаГол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Підліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУПідліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУ
Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - МалиновськийТерористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубуКолишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубу
"Інтер" орендував у "Челсі" зіркового нападника"Інтер" орендував у "Челсі" зіркового нападника
Блок рекламы


Похожие новости
Ще два бразильці "Шахтаря" знайшли собі нові клуби під час війни в УкраїніЩе два бразильці "Шахтаря" знайшли собі нові клуби під час війни в Україні
Зірковий футболіст "Шахтаря" перейшов до бразильського клубуЗірковий футболіст "Шахтаря" перейшов до бразильського клубу
"Динамо" програло швейцарському клубу на тренувальному зборі"Динамо" програло швейцарському клубу на тренувальному зборі
Український футболіст уперше від початку війни зіграв матч за російський клубУкраїнський футболіст уперше від початку війни зіграв матч за російський клуб
Легендарний футболіст "Шахтаря" та "Манчестер Сіті" Фернандінью повернувся до БразиліїЛегендарний футболіст "Шахтаря" та "Манчестер Сіті" Фернандінью повернувся до Бразилії
Легіонер "Динамо" продовжить кар'єру в Саудівській АравіїЛегіонер "Динамо" продовжить кар'єру в Саудівській Аравії
Український дзюдоїст Зантарая заявив про готовність відмовитися від усіх нагород на знак протесту проти війниУкраїнський дзюдоїст Зантарая заявив про готовність відмовитися від усіх нагород на знак протесту проти війни
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубуКолишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубу
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
Нападник "Динамо" повернувся до клубу після невдалої оренди в італійському клубіНападник "Динамо" повернувся до клубу після невдалої оренди в італійському клубі
Последние новости
Подгружаем последние новости