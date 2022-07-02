Збірна України з баскетболу вийшла до наступного раунду кваліфікації ЧС-2023
Українці продовжують боротьбу за вихід на турнір
Чоловіча збірна України з баскетболу гарантувала собі вихід до другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2023, повідомляє
Це стало можливим після вчорашньої перемоги України над Грузією та поразки Північної Македонії від Іспанії.
Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з кожної групи. Українці вже не опустяться нижче третього місця у своїй групі.
Надалі будуть сформовані чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.
Наступний матч Україна проведе 4 липня на виїзді проти Північної Македонії. Кваліфікацію буде завершено у лютому 2023 року.
Чемпіонат світу з баскетболу пройде у Філіппінах, Японії та Індонезії з 25 серпня до 10 вересня 2023 року.