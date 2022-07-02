Збірна України з баскетболу вийшла до наступного раунду кваліфікації ЧС-2023

Українці продовжують боротьбу за вихід на турнір

Збірна України з баскетболу вийшла до наступного раунду кваліфікації ЧС-2023
Українці не опустяться нижче третього місця у своїй групі
© ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу гарантувала собі вихід до другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2023, повідомляє Tribuna.com.

Це стало можливим після вчорашньої перемоги України над Грузією та поразки Північної Македонії від Іспанії.

Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з кожної групи. Українці вже не опустяться нижче третього місця у своїй групі.

Надалі будуть сформовані чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.

Наступний матч Україна проведе 4 липня на виїзді проти Північної Македонії. Кваліфікацію буде завершено у лютому 2023 року.

Чемпіонат світу з баскетболу пройде у Філіппінах, Японії та Індонезії з 25 серпня до 10 вересня 2023 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперникаГол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Підліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУПідліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУ
Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - МалиновськийТерористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубуКолишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубу
"Інтер" орендував у "Челсі" зіркового нападника"Інтер" орендував у "Челсі" зіркового нападника
Блок рекламы


Похожие новости
На одному з найбільших тенісних турнірів змінили правила заради УкраїниНа одному з найбільших тенісних турнірів змінили правила заради України
Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у кваліфікації ЧС-2023Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
Чемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті ПольщіЧемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті Польщі
Зірковий баскетболіст із НБА прибув до розташування збірної УкраїниЗірковий баскетболіст із НБА прибув до розташування збірної України
На Харківщині російські окупанти викрали чемпіона України з велоспортуНа Харківщині російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту
Світоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги УкраїниСвітоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги України
Пловець Романчук виграв першу в історії України медаль чемпіонату світу на відкритій водіПловець Романчук виграв першу в історії України медаль чемпіонату світу на відкритій воді
Зірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на ВімблдоніЗірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на Вімблдоні
Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України у липневих матчахМихайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України у липневих матчах
Федерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіянФедерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости