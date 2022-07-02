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2022-07-02
Українську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку Росії
Спортсменка більше не зіграє за національну команду.
Сидоренко продовжила грати у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну© pik.in.ua
Головний тренер збірної України з футзалу Олег Шайтанов повідомив про те, що Анну Сидоренко виключено з команди через підтримку Росії.
"Ми спілкувалися з Сидоренко, це було її рішення залишитися в Росії. Усі аргументи, які вона наводила - це не аргументи, коли країна воює. Так, вона намагалася щось аргументувати, але це її рішення, яке вона ухвалила. Нехай іде своїм шляхом", - сказав Шайтанов.
Сидоренко на початку 2021-го року підписала контракт із російською "Норманочкою" (Нижегородська область), за яку продовжила виступати і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Сидоренко виступала за збірну України з 2012 року і є найкращим бомбардиром команди.
Олексій Леонічев, ZN.ua