Українську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку Росії

Спортсменка більше не зіграє за національну команду.

Українську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку Росії
Сидоренко продовжила грати у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну
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Головний тренер збірної України з футзалу Олег Шайтанов повідомив про те, що Анну Сидоренко виключено з команди через підтримку Росії.

"Ми спілкувалися з Сидоренко, це було її рішення залишитися в Росії. Усі аргументи, які вона наводила - це не аргументи, коли країна воює. Так, вона намагалася щось аргументувати, але це її рішення, яке вона ухвалила. Нехай іде своїм шляхом", - сказав Шайтанов.

Сидоренко на початку 2021-го року підписала контракт із російською "Норманочкою" (Нижегородська область), за яку продовжила виступати і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сидоренко виступала за збірну України з 2012 року і є найкращим бомбардиром команди.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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