Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у кваліфікації ЧС-2023

Українці здобули другу перемогу у відборі.

Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
Через вторгнення Росії в Україну збірна проводить домашні матчі у Латвії
© fiba.com

У п'ятницю, 1 липня, у четвертому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 з баскетболу збірна України у латвійській Ризі зустрічалася з командою Грузії.

Українці у тяжкому протистоянні зуміли здобути найважливішу перемогу з рахунком 79:66.

Україна - Грузія - 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Це друга перемога збірної України у відбірковій групі G. Команда Багатскіса із шістьма очками посідає третє місце у квартеті.

Нагадаємо, що на першому етапі відбору збірна України провела три матчі із шести. В активі українців перемога над македонцями при двох поразках від грузинів та іспанців.

Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з кожної групи. Надалі будуть сформовані чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.

Наступний матч Україна проведе 4 липня на виїзді проти Північної Македонії. Кваліфікацію буде завершено у лютому 2023 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
У Росії висловилися про реванш Усика та ДжошуаУ Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа
Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонатуУсі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату
Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперникаГол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Підліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУПідліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУ
Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - МалиновськийТерористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті ПольщіЧемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті Польщі
Зірковий баскетболіст із НБА прибув до розташування збірної УкраїниЗірковий баскетболіст із НБА прибув до розташування збірної України
На Харківщині російські окупанти викрали чемпіона України з велоспортуНа Харківщині російські окупанти викрали чемпіона України з велоспорту
Світоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги УкраїниСвітоліна та Стаховський продали свої ракетки на аукціонах для допомоги України
Пловець Романчук виграв першу в історії України медаль чемпіонату світу на відкритій водіПловець Романчук виграв першу в історії України медаль чемпіонату світу на відкритій воді
Зірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на ВімблдоніЗірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на Вімблдоні
Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України у липневих матчахМихайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України у липневих матчах
Федерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіянФедерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіян
НХЛ допоможе відновити спортивну інфраструктуру УкраїниНХЛ допоможе відновити спортивну інфраструктуру України
Збірна України здобула золото чемпіонату світу з артистичного плаванняЗбірна України здобула золото чемпіонату світу з артистичного плавання
Последние новости
Подгружаем последние новости