Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
Українці здобули другу перемогу у відборі.
У п'ятницю, 1 липня, у четвертому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 з баскетболу збірна України у латвійській Ризі зустрічалася з командою Грузії.
Українці у тяжкому протистоянні зуміли здобути найважливішу перемогу з рахунком 79:66.
Україна - Грузія - 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)
Це друга перемога збірної України у відбірковій групі G. Команда Багатскіса із шістьма очками посідає третє місце у квартеті.
Нагадаємо, що на першому етапі відбору збірна України провела три матчі із шести. В активі українців перемога над македонцями при двох поразках від грузинів та іспанців.
Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з кожної групи. Надалі будуть сформовані чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.
Наступний матч Україна проведе 4 липня на виїзді проти Північної Македонії. Кваліфікацію буде завершено у лютому 2023 року.