Збірна України з баскетболу перемогла Грузію у кваліфікації ЧС-2023

У п'ятницю, 1 липня, у четвертому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 з баскетболу збірна України у латвійській Ризі зустрічалася з командою Грузії.

Українці у тяжкому протистоянні зуміли здобути найважливішу перемогу з рахунком 79:66.

Україна - Грузія - 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Це друга перемога збірної України у відбірковій групі G. Команда Багатскіса із шістьма очками посідає третє місце у квартеті.

Нагадаємо, що на першому етапі відбору збірна України провела три матчі із шести. В активі українців перемога над македонцями при двох поразках від грузинів та іспанців.

Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з кожної групи. Надалі будуть сформовані чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.

Наступний матч Україна проведе 4 липня на виїзді проти Північної Македонії. Кваліфікацію буде завершено у лютому 2023 року.