Міжнародні спортивні федерації вимагають виключення Росії та Білорусі

У Росії також можуть заборонити трансляцію міжнародних змагань, інформує ZN.ua.

Міністри спорту у більш ніж 30 європейських та неєвропейських країнах підписали спільну декларацію із закликом виключити російські та білоруські спортивні федерації з міжнародної спільноти. Про це оголосив на брифінгу міністр культури та спорту Польщі Каміль Бортнічук.

"Вимагаємо припинення членства російських та білоруських спортивних спілок у міжнародних федераціях, виключення представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій, призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії", - наводяться слова Бортнічука на сайті уряду Польщі.

Зазначається, що спільну декларацію щодо подальших санкцій Росії та Білорусі у сфері спорту підписали 25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія.

Це друга спільна позиція міністрів спорту Європи та інших країн світу. Перша була повідомлена 8 березня невдовзі після вторгнення Росії проти України. "Ми рекомендували міжнародним федераціям виключити російських та білоруських спортсменів та команди з міжнародних змагань, а також позбавити Росію та Білорусь права на проведення великих міжнародних заходів", - нагадав міністр Бортнічук.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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