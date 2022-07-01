Український дзюдоїст через допуск росіян попросив Міжнародну федерацію позбавити його всіх титулів

Відомий український дзюдоїст Георгій Зантарая направив листа до Міжнародної федерації дзюдо (IJF), в якому він попросив позбавити його всіх титулів, які він отримав за кар'єру.

"Хтось може сказати, що мене хтось змусив. Послухайте, ви уявляєте, що означає відмовитися від усього, що завойовував протягом 25 років? Зробити такий крок мене може змусити лише внутрішнє почуття, крик душі та бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимось чином допоможуть зберегти хоча б одне життя, я дуже вдячний: нагороди – ніщо в порівнянні з людським життям", - сказав Зантарая.

Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Загалом на його рахунку шість медалей чемпіонатів світу. Також у нього дві нагороди Європейських ігор, три медалі Чемпіонату Європи та понад 20 нагород турнірів рівня мастерс, Великого шолома та Гран-прі.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 березня Міжнародна федерація дзюдо оголосила, що російські спортсмени зможуть виступати на міжнародних змаганнях під прапором організації. 14 березня прес-служба Федерації дзюдо Росії повідомила, що російські дзюдоїсти призупинили виступи у змаганнях під егідою IJF та Європейського союзу дзюдо.

11 червня стало відомо, що російські спортсмени зареєструвалися для участі у турнірі Великого шолома з дзюдо в Улан-Баторі, а невдовзі були допущені і до кваліфікації на Олімпіаду.