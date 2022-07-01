Ще два бразильці "Шахтаря" знайшли собі нові клуби під час війни в Україні

"Гірники" продовжують втрачати футболістів.

Ще два бразильці
Антоніо - гравець "Лаціо"
© witter.com/officialsslazio

Ще два бразильські гравці "Шахтаря" знайшли собі нові клуби під час війни в Україні.

Маркос Антоніо офіційно став гравцем італійського "Лаціо". Клуб із Риму оголосив про підписання 22-річного бразильця. Про деталі переходу невідомо, проте очікувалося, що "гірники" виручать із продажу 10 мільйонів євро.

"Ліон" оголосив про подальшу співпрацю з вінгером "Шахтаря" Тете. Французький клуб продовжив оренду 22-річного футболіста,

Повідомляється, що сторонам не вдалося домовитись про повноцінний трансфер, ініціатором якого були французи.

Маркос Антоніо виступав за "Шахтар" із лютого 2019 року. У складі донеччан він провів 102 матчі, забив дев'ять м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Тьоті перейшов із "Греміо" до "Шахтаря" у лютому 2019 року за 15 млн євро. У минулого сезону УПЛ на рахунку Теті 17 матчів, 9 голів та 1 асист. Наприкінці березня Тете на правах оренди став футболістом "Ліона".

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
У Росії висловилися про реванш Усика та ДжошуаУ Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа
Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонатуУсі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату
Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперникаГол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Підліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУПідліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУ
Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - МалиновськийТерористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський
Блок рекламы


Похожие новости
Усик нагадав світові про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки"Усик нагадав світові про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки"
Український футболіст уперше від початку війни зіграв матч за російський клубУкраїнський футболіст уперше від початку війни зіграв матч за російський клуб
Український дзюдоїст Зантарая заявив про готовність відмовитися від усіх нагород на знак протесту проти війниУкраїнський дзюдоїст Зантарая заявив про готовність відмовитися від усіх нагород на знак протесту проти війни
До програми зимової Олімпіади включили нові дисципліниДо програми зимової Олімпіади включили нові дисципліни
Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонатуУсі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
ФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контрактиФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контракти
У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубківУ Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків
Війна в Україні зірвала реконструкцію одного з найкращих футбольних стадіонів світуВійна в Україні зірвала реконструкцію одного з найкращих футбольних стадіонів світу
"Десна" вперше в своїй клубній історії гарантувала собі участь в єврокубках. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости