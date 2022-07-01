Ще два бразильці "Шахтаря" знайшли собі нові клуби під час війни в Україні

Ще два бразильські гравці "Шахтаря" знайшли собі нові клуби під час війни в Україні.

Маркос Антоніо офіційно став гравцем італійського "Лаціо". Клуб із Риму оголосив про підписання 22-річного бразильця. Про деталі переходу невідомо, проте очікувалося, що "гірники" виручать із продажу 10 мільйонів євро.

"Ліон" оголосив про подальшу співпрацю з вінгером "Шахтаря" Тете. Французький клуб продовжив оренду 22-річного футболіста,

Повідомляється, що сторонам не вдалося домовитись про повноцінний трансфер, ініціатором якого були французи.

Маркос Антоніо виступав за "Шахтар" із лютого 2019 року. У складі донеччан він провів 102 матчі, забив дев'ять м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Тьоті перейшов із "Греміо" до "Шахтаря" у лютому 2019 року за 15 млн євро. У минулого сезону УПЛ на рахунку Теті 17 матчів, 9 голів та 1 асист. Наприкінці березня Тете на правах оренди став футболістом "Ліона".

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.