Усик вперше розповів про захоплення свого будинку під Києвом російськими окупантами

Український чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) вперше висловився про захоплення свого будинку у Ворзелі Київської області російськими окупантами у березні цього року.

"Це не будинок, який мені належав колись. Це мій звичайний будинок у Ворзелі. Ця хата належить мені, і так, це правда. Вломилися російські солдати. Вони зламали речі та облаштували якийсь житловий простір і залишилися там на якийсь час", - сказав Усик в інтерв'ю британському виданню The Guardian .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Олександр Усик після початку військового вторгнення Росії повернувся до України та вступив у територіальну оборону. Однак пізніше чемпіон вирушив до Великобританії для підготовки до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.