Футболіст "Динамо" отримав специфічну травму

Кулач знову травмувався.

Футболіст
Кулач став гравцем "Динамо" влітку минулого року
© ФК Динамо

Нападник "Динамо" Владислав Кулач пропускає підготовку до нового сезону через специфічну травму.

У 29-річного футболіста стресовий перелом стопи. Зазначимо, що Кулач уже кілька місяців бореться із цією хворобою.

Наразі футболіст ходить із пресом. Після його зняття на Владислава чекають на контрольні знімки, які покажуть, чи зможе гравець розпочинати процес реабілітації, який триватиме два–три тижні.

Нагадаємо, минулого сезону Кулач провів п'ять матчів за "Динамо" та забив один гол. Форвард пропустив частину кампанії через проблеми із серцем.

Команда Луческу розпочне новий сезон 20 липня з номінально домашнього матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче", який відбудеться у польській Лодзі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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