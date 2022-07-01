Один із легендарних українських футболістів може очолити клуб УПЛ

Один із легендарних українських футболістів Руслан Ротань може очолити клуб "Дніпро-1", про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"Дніпро-1" готовий запропонувати Руслану Ротаню очолити команду і не проти поєднання з роботою в молодіжній збірній України. А в ній тренер має незавершену справу – у вересні матчі плей-офф, у яких є шанс вибороти путівку на чемпіонат Європи", – написав журналіст у телеграм-каналі.

Нагадаємо, Ротань як футболіст відомий за своїми виступами за "Дніпро" та "Динамо". Тренерський досвід Ротаня обмежується роботою з молодіжною збірною України та посадою асистента головного тренера у донецькому "Олімпіці".

Нинішнього тренера "Дніпра-1" Ігора Йовічевича активно пов'язують із призначенням у "Шахтар", де хорват може замінити Роберто Де Дзербі.