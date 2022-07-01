Один із легендарних українських футболістів може очолити клуб УПЛ

Руслан Ротань може повернутися до УПЛ як тренер.

Один із легендарних українських футболістів може очолити клуб УПЛ
Наразі Ротань очолює молодіжну збірну України
© ФФУ

Один із легендарних українських футболістів Руслан Ротань може очолити клуб "Дніпро-1", про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"Дніпро-1" готовий запропонувати Руслану Ротаню очолити команду і не проти поєднання з роботою в молодіжній збірній України. А в ній тренер має незавершену справу – у вересні матчі плей-офф, у яких є шанс вибороти путівку на чемпіонат Європи", – написав журналіст у телеграм-каналі.

Нагадаємо, Ротань як футболіст відомий за своїми виступами за "Дніпро" та "Динамо". Тренерський досвід Ротаня обмежується роботою з молодіжною збірною України та посадою асистента головного тренера у донецькому "Олімпіці".

Нинішнього тренера "Дніпра-1" Ігора Йовічевича активно пов'язують із призначенням у "Шахтар", де хорват може замінити Роберто Де Дзербі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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