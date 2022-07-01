Зірковий футболіст "Шахтаря" перейшов до бразильського клубу

"Атлетіко Мінейро" оголосив про підписання півзахисника "Шахтаря" Педріньйо.

Гравець перебрався до нової команди на правах річної оренди. 24-річний футболіст став гравцем "гірників" влітку минулого року, перейшовши з португальської "Бенфіки". Педріньо встиг провести у складі "Шахтаря" 19 матчів та забив 4 голи.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес та Маркос Антоніо.