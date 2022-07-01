Усик нагадав світові про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки"

Олександр Усик

Олександр Усик емоційно розповів іноземцям, що зараз відбувається в Україні.

Відомий український боксер не дотримався емоцій, відповідаючи на запитання англійського журналіста про те, що зараз відбувається в Україні. Як відомо, зараз Усік знаходиться у Великій Британії, де готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок має відбутися 20 серпня у Саудівській Аравії, проте боксери готуються до нього заздалегідь.

Під час одного з попередніх інтерв'ю закордонний репортер попросив Усіка розповісти про те, що відбувається в Україні. Відповідь боксера була дуже емоційною.

Спортсмен нагадав журналісту та іншим іноземцям про те, що лише за останні дні росія випустила Україною понад 100 ракет. Усік підкреслив, що в нього в країні йде війна.

«Російська Федерація бомбить мою країну і руйнує мирні будинки, де мешкають люди. Жодної військової бази чи військової інфраструктури там немає. Це торговельні центри, лікарні. Це звичайне місто, де немає військових підприємств чи чогось, що виробляє військову техніку», - наголосив боксер.

Він також зазначив, що отримує цю інформацію не зі ЗМІ чи інтернету, а від власних друзів, які особисто переживають усе це на собі.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
У Росії висловилися про реванш Усика та ДжошуаУ Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа
Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонатуУсі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату
Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперникаГол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Підліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУПідліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУ
Терористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - МалиновськийТерористи бомбять "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми - Малиновський
Блок рекламы


Похожие новости
Російська Федерація намагається вбити всіх нас - УсикРосійська Федерація намагається вбити всіх нас - Усик
Усик і Джошуа зустрілися на прес-конференції в ЛондоніУсик і Джошуа зустрілися на прес-конференції в Лондоні
Більшість військових говорили Усику їхати і битися з Джошуа – промоутерБільшість військових говорили Усику їхати і битися з Джошуа – промоутер
У Росії висловилися про реванш Усика та ДжошуаУ Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа
Федерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіянФедерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіян
Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні: "Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо"Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні: "Літали ракети, бойові літаки. Це жахливо"
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
Усик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншемУсик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншем
Чемпіон світу Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усика та ДжошуаЧемпіон світу Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усика та Джошуа
ФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контрактиФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контракти
Последние новости
Подгружаем последние новости