Усик нагадав світові про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки"

Олександр Усик емоційно розповів іноземцям, що зараз відбувається в Україні.

Відомий український боксер не дотримався емоцій, відповідаючи на запитання англійського журналіста про те, що зараз відбувається в Україні. Як відомо, зараз Усік знаходиться у Великій Британії, де готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок має відбутися 20 серпня у Саудівській Аравії, проте боксери готуються до нього заздалегідь.

Під час одного з попередніх інтерв'ю закордонний репортер попросив Усіка розповісти про те, що відбувається в Україні. Відповідь боксера була дуже емоційною.

Спортсмен нагадав журналісту та іншим іноземцям про те, що лише за останні дні росія випустила Україною понад 100 ракет. Усік підкреслив, що в нього в країні йде війна.

«Російська Федерація бомбить мою країну і руйнує мирні будинки, де мешкають люди. Жодної військової бази чи військової інфраструктури там немає. Це торговельні центри, лікарні. Це звичайне місто, де немає військових підприємств чи чогось, що виробляє військову техніку», - наголосив боксер.

Він також зазначив, що отримує цю інформацію не зі ЗМІ чи інтернету, а від власних друзів, які особисто переживають усе це на собі.