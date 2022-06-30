"Шахтар" проведе тренувальний збір у Нідерландах

Донецька команда розпочне підготовку до нового сезону у другій половині липня, інформує ZN.ua.

"Шахтар" проведе збір у двох містах Нідерландів
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" проведе тренувальний збір у Нідерландах, повідомляє офіційний сайт аматорського клубу CWO.

Саме базу цього клубу буде надано "гірникам" у місті Влардінген. Також команда базуватиметься у Східамі - там для донеччан буде орендовано готель мережі Van der Valk.

Тренувальний збір "Шахтаря" триватиме з 14 до 30 липня. Також існує ймовірність, що український гранд проведе товариський матч із представником сьомого дивізіону чемпіонату Нідерландів.

Варто зазначити, що поки що залишається під питанням доля тренерського штабу Роберто Де Дзербі - італійський фахівець отримав дозвіл шукати собі нове місце роботи.


Данило Слесь, ZN.ua





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