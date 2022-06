Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника

ФІФА ухвалила рішення змінити автора єдиного гола у фінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 Уельс - Україна (1:0).

Долю путівки на чемпіонат світу вирішив момент на 34 хвилині. Гарет Бейл виконав штрафний, а Андрій Ярмоленко випадково підправив м'яч у власні ворота і став автором автоголу.

Після перегляду технічного повтору у ФІФА вирішили переписати забитий м'яч на Бейла.