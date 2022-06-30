Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Єдиний м'яч у поєдинку тепер записаний на Гарета Бейла, інформує
ФІФА ухвалила рішення змінити автора єдиного гола у фінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 Уельс - Україна (1:0).
Долю путівки на чемпіонат світу вирішив момент на 34 хвилині. Гарет Бейл виконав штрафний, а Андрій Ярмоленко випадково підправив м'яч у власні ворота і став автором автоголу.
Після перегляду технічного повтору у ФІФА вирішили переписати забитий м'яч на Бейла.
??????? G?????????????LLLLLLL!!! ???????— Wales ??????? (@Cymru)
Following a technical review,
@GarethBale11has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.
Llongyfarchiadau ein Capten!
Time to celebrate that goal all over again!
#TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u June 29, 2022
Нагадаємо, збірна Уельсу зіграє на ЧС-2022 у групі зі США, Англією та Іраном. Україна втратила нагоду вдруге у своїй історії виступити на чемпіонаті світу.