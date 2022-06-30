Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника

Єдиний м'яч у поєдинку тепер записаний на Гарета Бейла, інформує ZN.ua.

Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Ярмоленко більше не є автором гола у свої ворота
© УАФ

ФІФА ухвалила рішення змінити автора єдиного гола у фінальному матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 Уельс - Україна (1:0).

Долю путівки на чемпіонат світу вирішив момент на 34 хвилині. Гарет Бейл виконав штрафний, а Андрій Ярмоленко випадково підправив м'яч у власні ворота і став автором автоголу.

Після перегляду технічного повтору у ФІФА вирішили переписати забитий м'яч на Бейла.

??????? G?????????????LLLLLLL!!! ???????

Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.

Llongyfarchiadau ein Capten!

Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u

— Wales ??????? (@Cymru) June 29, 2022

Нагадаємо, збірна Уельсу зіграє на ЧС-2022 у групі зі США, Англією та Іраном. Україна втратила нагоду вдруге у своїй історії виступити на чемпіонаті світу.


Данило Слесь, ZN.ua





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