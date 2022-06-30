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2022-06-30
Чемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті Польщі
"Барком-Кажани" підтвердили свою участь.
"Барком-Кажани" базуватимуться у Кракові
Львівський клуб "Барком-Кажани" став одним із учасників нового сезону чоловічого чемпіонату Польщі з волейболу.
Керівництво польського волейболу за підтримки всіх клубів Плюс-ліги та Федерації волейболу України дозволило команді виступити у наступному розіграші.
"Через військову агресію Росії ми змушені грати свої домашні поєдинки у Польщі. Одним із міст-побратимів Львова є Краків і ми дуже щасливі, що наступного сезону нашим "тимчасовим домом" стане саме це місто.
Наші матчі пройдуть у краківській залі Hutnik, а також на арені Tauron, яка вміщує до 20 тисяч глядачів", - цитує президента "Барком-Кажанів" Олега Барана
Данило Слесь, ZN.ua