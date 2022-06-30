Чемпіон України з волейболу гратиме у чемпіонаті Польщі

Львівський клуб "Барком-Кажани" став одним із учасників нового сезону чоловічого чемпіонату Польщі з волейболу.

Керівництво польського волейболу за підтримки всіх клубів Плюс-ліги та Федерації волейболу України дозволило команді виступити у наступному розіграші.

"Через військову агресію Росії ми змушені грати свої домашні поєдинки у Польщі. Одним із міст-побратимів Львова є Краків і ми дуже щасливі, що наступного сезону нашим "тимчасовим домом" стане саме це місто.