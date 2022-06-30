Російська Федерація намагається вбити всіх нас - Усик

Український боксер торкнувся теми війни під час спілкування з журналістами, інформує ZN.ua.

Російська Федерація намагається вбити всіх нас - Усик
Усик готується до реваншу з Джошуа
© twitter.com/MatchroomBoxing

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) висловився про військову агресію Росії.

"В Україні зараз гаряче, тому що Російська Федерація намагається вбити всіх нас і посилає бомби на нас", - заявив Усік у коментарі YouTube-каналу JOE.

Також боксер торкнувся цієї теми в бесіді з Fight Hub TV :

"За останні чотири дні по Україні було випущено понад 100 ракет. Вони потрапляють до житлових будинків, де проживають люди. Жодних військових баз чи інфраструктури там немає.

Це торговельні центри, лікарні. Це звичайні міста, де немає військових підприємств або чогось того, що може виробляти військову техніку.

Цю інформацію я отримую не з телевізора чи новин. Я отримую її від друзів, які перебувають у Києві та взагалі в Україні".

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Реванш пройде 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). На коні стоятимуть усі чемпіонські пояси українця.


Данило Слесь, ZN.ua





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