Колишній головний тренер "Шахтаря" очолив французький клуб після річної паузи

Паулу Фонсека працюватиме у "Ліллі".

Колишній головний тренер
Фонсека не працював з літа минулого року

Французький "Лілль" призначив на посаду головного тренера Паулу Фонсеку, про що повідомила прес-служба клубу.

Португальський фахівець підписав контракт із клубом до 2024 року.

49-річному тренеру допомагатимуть асистенти Тьягу Леаль та Хорхе Масіель, тренер з фізпідготовки Паулу Мурану та тренер воротарів Антоніу Феррейра.

Паулу Фонсека очолював "Шахтар" з 2016 по 2019 рік, після чого тренував "Рому" і пішов з італійського клубу влітку минулого року. З того часу він залишався без роботи.

"Лілль" минулого сезону чемпіонату Франції фінішував на десятій позиції під керівництвом Жослена Гурвеннека.


Данило Слесь, ZN.ua





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