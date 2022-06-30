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2022-06-30
Колишній головний тренер "Шахтаря" очолив французький клуб після річної паузи
Паулу Фонсека працюватиме у "Ліллі".
Фонсека не працював з літа минулого року
Французький "Лілль" призначив на посаду головного тренера Паулу Фонсеку, про що
Португальський фахівець підписав контракт із клубом до 2024 року.
49-річному тренеру допомагатимуть асистенти Тьягу Леаль та Хорхе Масіель, тренер з фізпідготовки Паулу Мурану та тренер воротарів Антоніу Феррейра.
Паулу Фонсека очолював "Шахтар" з 2016 по 2019 рік, після чого тренував "Рому" і пішов з італійського клубу влітку минулого року. З того часу він залишався без роботи.
"Лілль" минулого сезону чемпіонату Франції фінішував на десятій позиції під керівництвом Жослена Гурвеннека.
Данило Слесь, ZN.ua