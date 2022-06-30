Колишній головний тренер "Шахтаря" очолив французький клуб після річної паузи

Французький "Лілль" призначив на посаду головного тренера Паулу Фонсеку, про що повідомила прес-служба клубу.

Португальський фахівець підписав контракт із клубом до 2024 року.

49-річному тренеру допомагатимуть асистенти Тьягу Леаль та Хорхе Масіель, тренер з фізпідготовки Паулу Мурану та тренер воротарів Антоніу Феррейра.

Паулу Фонсека очолював "Шахтар" з 2016 по 2019 рік, після чого тренував "Рому" і пішов з італійського клубу влітку минулого року. З того часу він залишався без роботи.

"Лілль" минулого сезону чемпіонату Франції фінішував на десятій позиції під керівництвом Жослена Гурвеннека.