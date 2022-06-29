Усик і Джошуа зустрілися на прес-конференції в Лондоні

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) взяли участь у прес-конференції, присвяченій майбутньому реваншу.

Команди боксерів виступили перед журналістами у Лондоні. Усик і Джошуа провели чергову "дуель поглядів".

Варто зазначити, що Усик з'явився на прес-конференції у футболці з написом "colors of freedom" у кольорах прапора України.

Реванш пройде 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). На коні стоятимуть усі чемпіонські пояси українця.

25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.