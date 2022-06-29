Цуренко виграла українське дербі на Вімблдоні

Українські тенісистки провели матч одна з одною.

Цуренко виграла українське дербі на Вімблдоні
Цуренко вийшла у третє коло Вімблдону (фото - ФТУ)

У рамках другого кола Вімблдону відбулося українське дербі - на корті зустрілися Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Калініна в статусі першої ракетки України вважалася фавориткою поєдинку, але зрештою зуміла взяти лише перший сет і програла дві наступні партії - 6:3, 4:6, 3:6.

Тенісистки зустрічалися на офіційному рівні вперше.

Для Лесі Цуренко, яка посідає 101-е місце в рейтингу WTA, це повторення найкращого результату в кар'єрі на Вімблдоні - у 2017 році їй також вдалося вийти в третє коло. Наступною суперницею українки буде німкеня Юлі Німаєр, яка є 97-ю ракеткою світу.

Ще одна українка Марта Костюк у другому колі турніру зустрічалася з китаянкою Чжан Шуай та зазнала поразки у двох сетах - 6:7, 2:6.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Українська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висотуУкраїнська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонатуУсі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату
Американська синхроністка знепритомніла під водою під час виступу на чемпіонаті світуАмериканська синхроністка знепритомніла під водою під час виступу на чемпіонаті світу
Підліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУПідліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Українські тенісистки стартували з перемог на Вімблдоні та зіграють між собою у другому коліУкраїнські тенісистки стартували з перемог на Вімблдоні та зіграють між собою у другому колі
Польський тенісист жертвуватиме гроші українцям за свої удари на ВімблдоніПольський тенісист жертвуватиме гроші українцям за свої удари на Вімблдоні
Зірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на ВімблдоніЗірковий тенісист анонсував незвичайну підтримку України на Вімблдоні
Ястремская cоставила компанию Цуренко и Свитолиной во втором круге Australian Open
Цуренко обыграла победительницу US Open-2018 в полуфинале теннисного турнира в Брисбене
Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене
Свитолина и Цуренко сохранили позиции в рейтинге WTA
Свитолина и Цуренко сохранили позиции в рейтинге WTA
Рейтинг WTA: Свитолина теряет позицию, Цуренко ставит рекорд
US Open: Леся Цуренко уступила Наоми Осаке
Последние новости
Подгружаем последние новости