Цуренко виграла українське дербі на Вімблдоні

У рамках другого кола Вімблдону відбулося українське дербі - на корті зустрілися Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Калініна в статусі першої ракетки України вважалася фавориткою поєдинку, але зрештою зуміла взяти лише перший сет і програла дві наступні партії - 6:3, 4:6, 3:6.

Тенісистки зустрічалися на офіційному рівні вперше.

Для Лесі Цуренко, яка посідає 101-е місце в рейтингу WTA, це повторення найкращого результату в кар'єрі на Вімблдоні - у 2017 році їй також вдалося вийти в третє коло. Наступною суперницею українки буде німкеня Юлі Німаєр, яка є 97-ю ракеткою світу.

Ще одна українка Марта Костюк у другому колі турніру зустрічалася з китаянкою Чжан Шуай та зазнала поразки у двох сетах - 6:7, 2:6.