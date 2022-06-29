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2022-06-29
У Харкові під час обстрілу загинув футбольний тренер
Місто знаходиться під постійним обстрілом рашистів.
Росіяни не перестають обстрілювати крупне українське місто© Слово і діло
У Харкові за чергового обстрілу російськими окупантами загинув футбольний тренер Андрій Дорошев.
У понеділок, 27 червня, окупанти вкотре здійснили обстріл Харкова, внаслідок якого загинули п'ятеро людей. Однією із жертв став і Дорошев.
Про трагічну звістку в
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Українські війська продовжують контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.
Олексій Леонічев, ZN.ua