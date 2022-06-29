У Харкові під час обстрілу загинув футбольний тренер

У Харкові за чергового обстрілу російськими окупантами загинув футбольний тренер Андрій Дорошев.

У понеділок, 27 червня, окупанти вкотре здійснили обстріл Харкова, внаслідок якого загинули п'ятеро людей. Однією із жертв став і Дорошев.

Про трагічну звістку в Instagram повідомив його вихованець, а нині футболіст харківського "Металіста 1925" Самуель Обінайя.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська продовжують контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.