Стали відомі подробиці призначення нового головного тренера "Шахтаря"
Донеччани скористаються новим правилом ФІФА.
Журналіст Сергій Болотников в ефірі своєї авторської передачі KDK повідомив подробиці призначення нового головного тренера донецького "Шахтаря".
"Дончани скористаються правилом ФІФА і забирають Йовичевіча у "Дніпра-1", не питаючи у них. "Шахтар" повідомив у "Дніпро-1", що Йовичевіч переходить до них. Все, ніякої оплати не було, ні копійки станом на зараз Шахтар не заплатив", – сказав Болотніков.
Зазначимо, що згідно з свіжими поправками ФІФА через війну в Україні, контракти всіх легіонерів в українських клубах з 1 липня зупиняються рівно на рік.
48-річний хорват Ігор Йовичевіч працює з "Дніпром-1" з осені 2020 року. Йовичевіч також має досвід роботи з львівськими "Карпатами", словенським "Целе" та "Динамо" Загреб з Хорватії.
Таким чином, італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який керував "Шахтарем" у сезоні 2021/22, залишить донецький клуб через війну.