Стали відомі подробиці призначення нового головного тренера "Шахтаря"

Донеччани скористаються новим правилом ФІФА.

Стали відомі подробиці призначення нового головного тренера
"Шахтар" очолить хорват
© ФК Шахтер

Журналіст Сергій Болотников в ефірі своєї авторської передачі KDK повідомив подробиці призначення нового головного тренера донецького "Шахтаря".

"Дончани скористаються правилом ФІФА і забирають Йовичевіча у "Дніпра-1", не питаючи у них. "Шахтар" повідомив у "Дніпро-1", що Йовичевіч переходить до них. Все, ніякої оплати не було, ні копійки станом на зараз Шахтар не заплатив", – сказав Болотніков.

Зазначимо, що згідно з свіжими поправками ФІФА через війну в Україні, контракти всіх легіонерів в українських клубах з 1 липня зупиняються рівно на рік.

48-річний хорват Ігор Йовичевіч працює з "Дніпром-1" з осені 2020 року. Йовичевіч також має досвід роботи з львівськими "Карпатами", словенським "Целе" та "Динамо" Загреб з Хорватії.

Таким чином, італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який керував "Шахтарем" у сезоні 2021/22, залишить донецький клуб через війну.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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