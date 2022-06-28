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2022-06-28
"Зоря" призначила нового головного тренера
Луганці змінили наставника.
Луганчан тренуватиме нідерландець© ФК Шахтер
"Зоря" призначила нового головного тренера, повідомляє
Новим головним тренером команди став колишній голова академії "Шахтаря" Патрік Ван Леувен.
Нідерландський фахівець відомий по роботі в "Маккабі" Тель-Авів, де був головним тренером із грудня 2020 року до жовтня 2021-го. У "Шахтарі" він працював з 2006 до 2013 року.
Попереднім наставником "Зорі" був Віктор Скрипник, який цього літа залишив луганчан і очолив полтавську "Ворсклу".
Скрипник двічі ставав бронзовим призером УПЛ із "Зорею" та виходив у фінал Кубка України.
Олексій Леонічев, ZN.ua