"Зоря" призначила нового головного тренера, повідомляє прес-служба луганського клубу.

Новим головним тренером команди став колишній голова академії "Шахтаря" Патрік Ван Леувен.

Нідерландський фахівець відомий по роботі в "Маккабі" Тель-Авів, де був головним тренером із грудня 2020 року до жовтня 2021-го. У "Шахтарі" він працював з 2006 до 2013 року.

Попереднім наставником "Зорі" був Віктор Скрипник, який цього літа залишив луганчан і очолив полтавську "Ворсклу".

Скрипник двічі ставав бронзовим призером УПЛ із "Зорею" та виходив у фінал Кубка України.