"Колорадо" став триразовим володарем Кубка Стенлі

Клуб Національної хокейної ліги "Колорадо Евеланш" став володарем Кубка Стенлі-2022.

У фінальній серії команда зустрічалася з "Тампою-Бей Лайтнінг" та здобула перемогу з рахунком 4-2. Вирішальний матч завершився на користь "Колорадо" з рахунком 2:1.

"Тампа-Бей" - "Колорадо" - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайби: Стемкос, 03:48 - Маккіннон, 21:54, Лехконен, 32:28

У попередніх раундах Кубка Стенлі "Колорадо" пройшов "Нешвілл" (4-0), "Сент-Луїс" (4-2) та "Едмонтон" (4-0).

Варто зазначити, що для "Колорадо" це третій Кубок Стенлі в історії після перемог у 1996-му та 2001-му роках. Клуб вигравав усі три фінали, у яких брав участь.

Огляд матчу

Нагородження