Польський тенісист жертвуватиме гроші українцям за свої удари на Вімблдоні

Польський тенісист Хуберт Хуркач передаватиме гроші на допомогу громадянам України, які постраждали від військової агресії Росії.

Про це спортсмен написав у Twitter .

"Кожен мій екс на Вімблдоні - це 100 євро, які я передам на допомогу громадянам України. Сподіваюся, що їх буде багато", - повідомив Хуркач, який є десятою ракеткою світу.

Ейс - це подача на виліт. Ситуація, коли той, хто подає, виграє очко в розіграші за рахунок подачі, яка потрапила в квадрат і при цьому гравець, що приймає, не торкнувся м'яча.

Вімблдон відбудеться з 20 червня по 10 липня.