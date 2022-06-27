Польський тенісист жертвуватиме гроші українцям за свої удари на Вімблдоні

Хуберт Хуркач проведе оригінальну благодійну акцію.

Польський тенісист жертвуватиме гроші українцям за свої удари на Вімблдоні
Хуркач жертвуватиме гроші за ейси
© atpworldtour.com

Польський тенісист Хуберт Хуркач передаватиме гроші на допомогу громадянам України, які постраждали від військової агресії Росії.

Про це спортсмен написав у Twitter.

"Кожен мій екс на Вімблдоні - це 100 євро, які я передам на допомогу громадянам України. Сподіваюся, що їх буде багато", - повідомив Хуркач, який є десятою ракеткою світу.

Ейс - це подача на виліт. Ситуація, коли той, хто подає, виграє очко в розіграші за рахунок подачі, яка потрапила в квадрат і при цьому гравець, що приймає, не торкнувся м'яча.

Вімблдон відбудеться з 20 червня по 10 липня.


Данило Слесь, ZN.ua





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