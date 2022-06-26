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2022-06-26
Лідер "Динамо" зіграв весілля у день матчу
Вінгер київського "Динамо" Віктор Циганков одружився зі своєю дівчиною Романою Прокопович.
Про це повідомляє Tribuna, інформує
Обраниця 24-річного футболіста опублікувала у Facebook пост, у якому написала: "26.06.2022. Сьогодні наш день".
Наразі Циганков перебуває у відпустці, як і інші його одноклубники, які були викликані до розташування збірної України на червневі матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 та поєдинки Ліги націй.
"Динамо" ж сьогодні вже провело першу товариську зустріч у рамках підготовки до нового сезону. У Швейцарії кияни зіграли внічию з рахунком 1:1 із місцевим "Івердон Спорт".
Сергій Антонов, Апостроф