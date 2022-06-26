Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубу

Валлійський футболіст гратиме у США.

Колишній футболіст
Бейл залишив європейський футбол
© Real Madrid

Вінгер збірної Уельсу Гарет Бейл повідомив про свій перехід до американського клубу "Лос-Анджелес".

Нападник опублікував пост з цього приводу у Twitter:

"До швидкої зустрічі, "Лос-Анджелес", - написав 32-річний футболіст.

See you soon, Los Angeles. ? @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe

— Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт Бейла розрахований до літа 2023 року. Раніше форвард у статусі вільного агента залишив мадридський "Реал".

Гарет Бейл перейшов до "Реала" з "Тоттенхема" у 2013-му році. У складі мадридців він п'ять разів виграв Лігу чемпіонів УЄФА, три рази - чемпіонат Іспанії, а також низку інших трофеїв.


Данило Слесь, ZN.ua





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