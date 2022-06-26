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2022-06-26
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубу
Валлійський футболіст гратиме у США.
Бейл залишив європейський футбол© Real Madrid
Вінгер збірної Уельсу Гарет Бейл повідомив про свій перехід до американського клубу "Лос-Анджелес".
Нападник опублікував пост з цього приводу у Twitter:
"До швидкої зустрічі, "Лос-Анджелес", - написав 32-річний футболіст.
See you soon, Los Angeles. ?— Gareth Bale (@GarethBale11)
@LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe June 25, 2022
За
Гарет Бейл перейшов до "Реала" з "Тоттенхема" у 2013-му році. У складі мадридців він п'ять разів виграв Лігу чемпіонів УЄФА, три рази - чемпіонат Іспанії, а також низку інших трофеїв.
Данило Слесь, ZN.ua