Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про перехід до американського клубу

Вінгер збірної Уельсу Гарет Бейл повідомив про свій перехід до американського клубу "Лос-Анджелес".

Нападник опублікував пост з цього приводу у Twitter :

"До швидкої зустрічі, "Лос-Анджелес", - написав 32-річний футболіст.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт Бейла розрахований до літа 2023 року. Раніше форвард у статусі вільного агента залишив мадридський "Реал".

Гарет Бейл перейшов до "Реала" з "Тоттенхема" у 2013-му році. У складі мадридців він п'ять разів виграв Лігу чемпіонів УЄФА, три рази - чемпіонат Іспанії, а також низку інших трофеїв.