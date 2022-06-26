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2022-06-26
Український тренер Ребров продовжив контракт із чемпіоном ОАЕ
Фахівець продовжить тренувати "Аль-Айн".
Чемпіон Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-Айн" продовжив контракт із українцем Сергієм Ребровим - він залишиться головним тренером команди наступного сезону,
Керівництво "Аль-Айну" ухвалило рішення продовжити угоду з українським фахівцем до літа 2023 року - така опція була прописана в контракті Реброва.
Нагадаємо, Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" у червні минулого року. На початку серпня після відходу Андрія Шевченка Реброва називали головним кандидатом на посаду нового наставника збірної України. Однак у результаті команду очолив Олександр Петраков.
Минулого сезону "Аль-Айн" під керівництвом українця виграв чемпіонат та Кубок ОАЕ.
Данило Слесь, ZN.ua