Український тренер Ребров продовжив контракт із чемпіоном ОАЕ

Фахівець продовжить тренувати "Аль-Айн".

Український тренер Ребров продовжив контракт із чемпіоном ОАЕ
Ребров виграв два трофеї з "Аль-Айном" минулого сезону
© Динамо Киев от Шурика

Чемпіон Об'єднаних Арабських Еміратів "Аль-Айн" продовжив контракт із українцем Сергієм Ребровим - він залишиться головним тренером команди наступного сезону, повідомляє прес-служба клубу.

Керівництво "Аль-Айну" ухвалило рішення продовжити угоду з українським фахівцем до літа 2023 року - така опція була прописана в контракті Реброва.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" у червні минулого року. На початку серпня після відходу Андрія Шевченка Реброва називали головним кандидатом на посаду нового наставника збірної України. Однак у результаті команду очолив Олександр Петраков.

Минулого сезону "Аль-Айн" під керівництвом українця виграв чемпіонат та Кубок ОАЕ.


Данило Слесь, ZN.ua





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