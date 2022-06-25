Українки стали чемпіонками світу в артистичному плаванні

Українкам не було рівних на ЧС.

Українки стали чемпіонками світу в артистичному плаванні
Раніше українки здобули одну золоту і одразу п'ять срібних медалей в артистичному плаванні
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Українки стали чемпіонками світу в артистичному плаванні на турнірі, що проходить у угорському Будапешті.

Українська команда із десяти учасниць взяла участь у дисципліні хайлайт, де здобула перемогу.

Наші синхроністки набрали у сумі 95,0333 бали. Українки зуміли випередити команди Італії та Іспанії.

У складі української команди виступили 21-річні Вероніка Гришко, Марина та Владислава Алексіїви, 20-річні Олеся Дерев'янченко та Марта Федіна, 18-річна Ангеліна Овчиннікова, 17-річні Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, Софія Матсієвська та 14-річна Дар'я Мошинська.

Синхронне плавання - водний вид спорту, пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику. У 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання на артистичне плавання з метою підвищення популярності цього виду спорту.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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