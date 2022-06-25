Названо дату старту нового сезону УПЛ

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий поділився подробицями щодо організації футбольного сезону в Україні.

"Є узгоджена всіма клубами на робочій групі дата - 20 серпня. На цю дату і орієнтуємося. Стверджувати, що сезон почнеться можна на сто відсотків. Але це на даний момент. Щодо формату турніру, то є робочий проект, який необхідно затвердити спочатку на загальні збори клубів, а потім на Виконкомі УАФ.

Розглядається проведення турніру за участю 16 команд у два кола. Єдине, що потрібно врахувати, це територіальний принцип – деякі команди можуть мати багато переїздів, що зараз складно", - сказав Дикий.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.