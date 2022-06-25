До програми зимової Олімпіади включили нові дисципліни
Відповідне рішення ухвалила Виконавча рада МОК.
Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення розширити програму зимових Олімпійських ігор 2026 року.
На Олімпіаді-2026 буде представлено одразу вісім нових дисциплін. Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.
До програми Олімпійських ігор-2026 увійшов також новий вид спорту – скі-альпінізм. Загалом вісім нових дисциплін - це:
- Скі-альпінізм: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета
- Скелетон: змішані командні змагання
- Санний спорт: жіночі змагання у санях-двійках
- Лижний спорт: чоловічий та жіночий парний могул у фрістайлі
- Стрибки з трампліну: великий жіночий трамплін.
Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 лютого по 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.
Олімпійська збірна України на минулій Олімпіаді-2022 у Пекіні виборола одну медаль - срібло у лижній акробатиці виборов фрістайліст Олександр Абраменко.