До програми зимової Олімпіади включили нові дисципліни

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення розширити програму зимових Олімпійських ігор 2026 року.

На Олімпіаді-2026 буде представлено одразу вісім нових дисциплін. Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.

До програми Олімпійських ігор-2026 увійшов також новий вид спорту – скі-альпінізм. Загалом вісім нових дисциплін - це:

- Скі-альпінізм: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета

- Скелетон: змішані командні змагання

- Санний спорт: жіночі змагання у санях-двійках

- Лижний спорт: чоловічий та жіночий парний могул у фрістайлі

- Стрибки з трампліну: великий жіночий трамплін.

Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 лютого по 22 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Олімпійська збірна України на минулій Олімпіаді-2022 у Пекіні виборола одну медаль - срібло у лижній акробатиці виборов фрістайліст Олександр Абраменко.