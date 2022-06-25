У Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа

Українець проведе захист титулів.

У Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа
Валуєв є депутатом Держдуми РФ
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Знаменитий у минулому російський боксер Микола Валуєв висловився про майбутній реванш між українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Може бути, деякі події Усику не дозволили бути в абсолютній формі. Але він має достатньо часу, щоб підготуватися до реваншу. Я бажаю, щоб і в спортивному, і навіть у політичному плані Джошуа в черговий раз зазнав поразки. І чим оглушливіше буде його поразка, тим особисто мені буде приємніше", - заявив Валуєв в інтерв'ю Meta MMA.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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