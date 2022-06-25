Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату

Футбольний сезон стартує у серпні.

Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату
Сезон має пройти в Україні
© upl.ua

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів про новий сезон.

"На даний момент усі клуби підтверджують свою участь у новому чемпіонаті України та гарантують, що зможуть закінчити сезон. Є узгоджена всіма клубами на робочій групі дата – 20 серпня.

На неї й орієнтуємось. Щойно ми отримаємо узгоджені з держорганами нормативні документи, відразу призначимо дату зборів. Сподіваюся, це станеться найближчим часом. Ми постійно на зв'язку та намагаємося прискорити процес", - повідомив Дикий.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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