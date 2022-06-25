У Придністров'ї заборонили проводити матчі єврокубків

Це рішення пов'язане із Росією.

У Придністров'ї заборонили проводити матчі єврокубків
У Тирасполі раніше грали "Шахтар" та "Динамо"
© uefa.com

Виконавчий комітет УЄФА заборонив проведення футбольних матчів на території Придністров'я, повідомляє офіційний сайт організації.

У повідомленні зазначено, що таке рішення ухвалено відповідно до попередніх рішень про дискваліфікацію російських клубів та збірних, а також у зв'язку із вторгненням Росії в Україну та ескалацією воєнних дій. Заборона діє безстроково, до наступних повідомлень.

"Виконавчий комітет УЄФА несе спільну відповідальність за безперебійне проведення своїх змагань, що включає обов'язок тимчасово не допустити проведення матчів в окремих регіонах, коли цього вимагає весь спектр обставин.

"Шерифу", який гратиме у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров'я для домашніх матчів у клубних змаганнях УЄФА доти, доки буде діяти заборона грати у регіоні", – йдеться у заяві.

Придністровська молдавська республіка – невизнана держава на території Молдови. Придністров'є межує з Одеською областю України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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