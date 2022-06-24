Колишній футболіст львівських "Карпат" розповів про спокійне життя у Москві

Гравець не збирається покидати Росію.

Колишній футболіст львівських
Карраскаль був одним з яскравих легіонерів УПЛ
© Телеканал Футбол

Атакуючий півзахисник московського ЦСКА Хорхе Карраскаль на тлі війни в Україні розповів про спокійне життя у столиці Росії.

"Клуб дбає про нас, про нашу безпеку. Нам дали зрозуміти, що якщо трапиться щось незвичайне, нас не кинуть і навіть допоможуть з від'їздом у безпечне місце. Керівництво заспокоїло гравців, оточивши їх турботою та теплом, тому нема про що переживати.

У Москві спокійне та стабільне життя, проблем немає. Я люблю футбол і тут маю можливість займатися улюбленою справою. Навіщо кудись їхати чи ховатися? Я не розумію. Я тут дуже щасливий", - сказав Карраскаль.

Зазначимо, що 25-річний колумбієць Хорхе Карраскаль провів за "Карпати" 39 матчів у сезонах 2017/2019 та був головною зіркою львівського клубу.

Нагадаємо, 24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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