Колишній футболіст львівських "Карпат" розповів про спокійне життя у Москві

Атакуючий півзахисник московського ЦСКА Хорхе Карраскаль на тлі війни в Україні розповів про спокійне життя у столиці Росії.

"Клуб дбає про нас, про нашу безпеку. Нам дали зрозуміти, що якщо трапиться щось незвичайне, нас не кинуть і навіть допоможуть з від'їздом у безпечне місце. Керівництво заспокоїло гравців, оточивши їх турботою та теплом, тому нема про що переживати.

У Москві спокійне та стабільне життя, проблем немає. Я люблю футбол і тут маю можливість займатися улюбленою справою. Навіщо кудись їхати чи ховатися? Я не розумію. Я тут дуже щасливий", - сказав Карраскаль.

Зазначимо, що 25-річний колумбієць Хорхе Карраскаль провів за "Карпати" 39 матчів у сезонах 2017/2019 та був головною зіркою львівського клубу.