Український клуб зіграє у баскетбольній Лізі чемпіонів

Україна буде представлена у європейському турнірі.

Український клуб зіграє у баскетбольній Лізі чемпіонів
"Будівельник" - один із найвідоміших українських баскетбольних клубів
© БК Будівельник

Київський "Будівельник" зіграє у баскетбольній Лізі чемпіонів, повідомляє прес-служба турніру.

"Будівельник" стане єдиним клубом із нашої країни, який візьме участь у розіграші єврокубку. Кияни візьмуть участь у кваліфікації турніру, що розпочнеться 21 вересня.

Зазначимо, що баскетбольна Ліга чемпіонів не є найпрестижнішим єврокубковим турніром, поступаючись Євролізі та Єврокубку.

Нагадаємо, всі баскетбольні змагання в країні було зупинено після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого.

Одностайно було вирішено завершити достроково всі турніри сезону, включаючи чоловічу Суперлігу та Кубок України. При цьому чемпіони та призери змагань не були визначені – місця команд у турнірних таблицях на 24 лютого залишились остаточними.

Таким чином, у чоловічій Суперлізі перше місце посів "Прометей", другим став "Будівельник", а третім - "Київ-Баскет".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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