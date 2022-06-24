Кріштіану Роналду перебуває на межі нервового зриву і може покинути МЮ – ЗМІ

Нападник Кріштіану Роналду розглядає можливість відходу з "Манчестер Юнайтед" цього літа, якщо клуб не зробить великих підписань, повідомляє Metro з посиланням на Record.

За інформацією джерела, португалець у захваті від бажання нового тренера Тен Хага повернути на "Олд Траффорд" атакуючий футбол, проте через нестабільність "Манчестер Юнайтед" на трансферному ринку Роналду перебуває на межі нервового зриву.

Роналду вже повідомив свому близькому оточенню, що "Манчестер Юнайтед" має активізувати свою роботу щодо посилення складу, інакше він почне шукати новий клуб.

Нагадаємо, 37-річний Роналду виступає за "Манчестер Юнайтед" з серпня 2021 року. Його контракт з клубом розрахований до 2023 року.

Минулого сезону Роналду забив 24 голи і віддав три результативні передачі в 39 матчах манкуніанців у всіх турнірах.