Федерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіян

Федерація дзюдо України повідомила про те, що українські команди не виступатимуть під егідою IJF, яка відмовляється усувати росіян.

"Проголошуючи гасла про дружбу, солідарність, мир, спорт поза політикою, цінність дзюдо, водночас Міжнародна федерація дзюдо приймає суто політичне рішення, допускаючи спортсменів з Росії та Білорусі до участі в олімпійській кваліфікації.

Судячи з останнього рішення, в IJF не знають про десятки тисяч загиблих мирних українських жителів, звірства російських фашистів у Бучі, зруйновані міста, мільйони біженців, які втратили дах над головою і змушені залишити свої будинки, знищену інфраструктуру, у тому числі й спортивну, про мільярдні збитки, завданих російськими агресорами України.

Ми впевнені, що переважна більшість представників російського дзюдо одурманена шаленою пропагандою, підтримує агресивну політику та загарбницьку війну на території України. Ми глибоко розчаровані рішенням IJF і вирішили відмовитися від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією дзюдо, до усунення Федерацій дзюдо Росії та Білорусії від участі у змаганнях IJF у будь-якому статусі", - йдеться у відкритому листі ФДУ.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 березня Міжнародна федерація дзюдо оголосила, що російські спортсмени зможуть виступати на міжнародних змаганнях під прапором організації. 14 березня прес-служба Федерації дзюдо Росії повідомила, що російські дзюдоїсти призупинили виступи у змаганнях під егідою IJF та Європейського союзу дзюдо.

11 червня стало відомо, що російські спортсмени зареєструвалися для участі в турнірі Великого шолома з дзюдо в Улан-Баторі, а незабаром були допущені і до кваліфікації на Олімпіаду.