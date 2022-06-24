"Шахтар" очолить наставник "Дніпра-1" – ЗМІ

Донеччан буде новий тренер.

Йовічевіч стане новим наставником "гірників"
© "Дніпро-1"/Facebook

Хорватський фахівець Ігор Йовічевич на 99,9% очолить донецький "Шахтар", повідомляє паблік "Бомбардир", автором якого є журналіст Роман Бебех.

За інформацією джерела, головним аргументом при ухваленні хорватом такого рішення став майбутній виступ донецької команди у груповому раунді Ліги чемпіонів.

48-річний хорват Ігор Йовічевіч працює з "Дніпром-1" з осені 2020 року. Йовичевіч також має досвід роботи з львівськими "Карпатами", словенським "Целе" та "Динамо" Загреб з Хорватії.

Таким чином, італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який керував "Шахтарем" у сезоні 2021/22, покине донецький клуб через війну.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки. Третє місце посів "Дніпро-1" Йовічевіча.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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