Переможець Ліги Європи завершив кар'єру у 29 років після політичного скандалу

Мартін Гінтереггер попросив "Айнтрахт" звільнити його від контракту, інформує ZN.ua.

Переможець Ліги Європи завершив кар'єру у 29 років після політичного скандалу
Хінтереггер опинився в епіцентрі скандалу
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Захисник німецького "Айнтрахту" та збірної Австрії Мартін Гінтереггер завершив професійну кар'єру у віці 29 років, повідомляє Sportbuzzer.

Футболіст зустрівся з керівництвом клубу та попросив звільнити його від контракту, який діяв до 2024 року. У результаті "Айнтрахт" не зміг переконати гравця та погодився це зробити.

Причиною такого кроку стала ситуація поза футбольним полем. Останніми тижнями Гінтереггер потрапив під шквал критики після організації футбольного турніру "Кубок Гінті" в Австрії.

Журналісти з'ясували, що футболіст організовував захід разом із крайнім правим політиком Генріхом Зіклем.

Гінтереггер зрештою вибачився і виступив із засудженням правих поглядів, а також зазначив, що хоче змінити орієнтири у житті.

"Я вдячний, що "Айнтрахт" дав мені можливість зробити цей крок зараз", - наголосив гравець.


Данило Слесь, ZN.ua





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