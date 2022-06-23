"Динамо" проведе два товариські матчі за день із французьким топ-клубом

Кияни зіграють із "Ліоном" у середині липня.

"Динамо" зіграє з "Ліоном" у Франції

Київське "Динамо" проведе товариські матчі із французьким "Ліоном" 12 липня, про що повідомила прес-служба українського клубу.

Команда Мірчі Луческу проведе два поєдинки із французами різними складами. Перший розпочнеться о 19:00, а другий - о 22:00.

Поєдинки відбудуться на стадіоні "Стад П'єр Раджон" у Бургуан-Жаллє.

Як і попередні товариські матчі "Динамо", ці ігри будуть благодійними. Усі гроші від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення гуманітарних проблем, пов'язаних із війною Росії в Україні.

Нагадаємо, київське "Динамо" вже вирушило на тренувальний збір до Швейцарії, де відбувається підготовка команди до старту у кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамівці зустрінуться з турецьким "Фенербахче" 20 та 27 липня.


Данило Слесь, ZN.ua





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