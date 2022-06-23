Американська синхроністка знепритомніла під водою під час виступу на чемпіонаті світу

Представниця збірної США з артистичного плавання Аніта Альварес ледь не потонула у басейні під час виступу на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті.

Як повідомляє Sky News , це сталося у фіналі довільного соло. Альварес завершила програму виступу, але не змогла виплисти на поверхню.

Спортсменка знепритомніла і поринула на дно басейну. Дівчину врятувала її тренерка Андрія Фуентес, яка за допомогою ще одного рятувальника витягла її з води.

Аніта Альварес не дихала близько двох хвилин, але лікарі змогли їй допомогти. Синхроністка уникла наслідків і почувається добре. Для Альварес це вже другий такий випадок після аналогічного інциденту торік.

(фото - Sky News)

Американка зайняла сьоме місце. Слід зазначити, що срібну медаль здобула українка Марта Фєдіна.