Американська синхроністка знепритомніла під водою під час виступу на чемпіонаті світу
Спортсменку врятувала її тренерка.
Представниця збірної США з артистичного плавання Аніта Альварес ледь не потонула у басейні під час виступу на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті.
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Спортсменка знепритомніла і поринула на дно басейну. Дівчину врятувала її тренерка Андрія Фуентес, яка за допомогою ще одного рятувальника витягла її з води.
Аніта Альварес не дихала близько двох хвилин, але лікарі змогли їй допомогти. Синхроністка уникла наслідків і почувається добре. Для Альварес це вже другий такий випадок після аналогічного інциденту торік.
(фото - Sky News)
Американка зайняла сьоме місце. Слід зазначити, що срібну медаль здобула українка Марта Фєдіна.