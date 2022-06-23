У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував рішення ФІФА продовжити до 30 червня наступного року дозвіл легіонерам в Україні призупиняти контракти.

"Ми незадоволені суттю нових правил ФІФА щодо питань війни в Україні. Повноваження приймати рішення про призупинення контрактів тепер перебувають у руках агентів гравців. Це не показує намірів клубу зберегти гравців та інвестиції.

Тепер ми маємо дев'ять днів, щоб домовитися з нашими гравцями про продаж або оренду іноземним клубам, що просто неможливо. ФІФА не допомогла українським клубам, видавши такий регламент. Навпаки, це значно погіршило наші переговори з гравцями і зробило агентів потужнішими та багатшими", - цитує Палкіна Tribuna.com з посиланням на The Athletic.

Гендиректор донеччан також розповів про кадрову ситуацію у команді на тлі цих правил:

"Скільки гравців піде? Це залежить від ринку. Думаю, 95% українських гравців ми втримаємо. Щодо легіонерів - я ще не знаю. Йдуть складні переговори. Деякі агенти знищують нас. Вони намагаються вкрасти гравців. Вони грають у ігри, зв'язуються з клубами, кажуть, не платіть "Шахтарю" і угоди розриваються. Ви не можете уявити, що відбувається. Агенти приходять до клубів і кажуть: "Не платіть "Шахтарю", гравці стануть вільними агентами, просто заплатіть мені 10 мільйонів євро і забудьте про клуб".