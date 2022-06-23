У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
У донецькому клубі зазначили, що особливий регламент ФІФА дає змогу агентам футболістів заробляти гроші під час війни, інформує
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував рішення ФІФА продовжити до 30 червня наступного року дозвіл легіонерам в Україні призупиняти контракти.
"Ми незадоволені суттю нових правил ФІФА щодо питань війни в Україні. Повноваження приймати рішення про призупинення контрактів тепер перебувають у руках агентів гравців. Це не показує намірів клубу зберегти гравців та інвестиції.
Тепер ми маємо дев'ять днів, щоб домовитися з нашими гравцями про продаж або оренду іноземним клубам, що просто неможливо. ФІФА не допомогла українським клубам, видавши такий регламент. Навпаки, це значно погіршило наші переговори з гравцями і зробило агентів потужнішими та багатшими", - цитує Палкіна
Гендиректор донеччан також розповів про кадрову ситуацію у команді на тлі цих правил:
"Скільки гравців піде? Це залежить від ринку. Думаю, 95% українських гравців ми втримаємо. Щодо легіонерів - я ще не знаю. Йдуть складні переговори. Деякі агенти знищують нас. Вони намагаються вкрасти гравців. Вони грають у ігри, зв'язуються з клубами, кажуть, не платіть "Шахтарю" і угоди розриваються. Ви не можете уявити, що відбувається. Агенти приходять до клубів і кажуть: "Не платіть "Шахтарю", гравці стануть вільними агентами, просто заплатіть мені 10 мільйонів євро і забудьте про клуб".