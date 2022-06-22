"Динамо" оголосило місце проведення домашнього матчу Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

Поєдинок очікуванно відбудеться не в Україні.

Матч пройде у Польщі
© ФК Динамо

"Динамо" офіційно назвало місце проведення домашнього матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче".

Зустріч відбудеться у місті Лодзі (Польща) на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля. Зазначимо, що там свої матчі проводила збірна України у рамках Ліги націй.

Перше протистояння заплановане на 20 липня, початок – о 21:00 за Києвом. Матч-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

"Динамо" отримало спеціальний дозвіл від Міністерства спорту на те, щоб гравці клубу могли покинути Україну під час воєнного стану та зіграти благодійні спаринги.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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