НХЛ допоможе відновити спортивну інфраструктуру України

НХЛ приєдналася до благодійного фонду Ukrainian Hockey Dream, створеного Федерацією хокею України.

Основною її метою є відновлення дитячого хокею в Україні після перемоги над рашистами.

Повідомляється, що Ukrainian Hockey Dream займатиметься відновленням зруйнованих льодових арен, популяризацією хокею та організацією дитячих та юнацьких змагань. У цьому українцям допоможе головна ліга планети – НХЛ .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Пізніше рада Федерації хокею України затвердила призерів хокейного сезону-2021/22, який не було дограно через вторгнення Росії.

Було ухвалено рішення зафіксувати підсумкові місця у таблиці Української хокейної ліги станом на 24 лютого. Це рішення було підтримане одноголосно.