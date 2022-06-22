НХЛ допоможе відновити спортивну інфраструктуру України

Наша країна зазнала руйнувань і хокейних арен.

НХЛ допоможе відновити спортивну інфраструктуру України
НХЛ – найкраща хокейна ліга планети

НХЛ приєдналася до благодійного фонду Ukrainian Hockey Dream, створеного Федерацією хокею України.

Основною її метою є відновлення дитячого хокею в Україні після перемоги над рашистами.

Повідомляється, що Ukrainian Hockey Dream займатиметься відновленням зруйнованих льодових арен, популяризацією хокею та організацією дитячих та юнацьких змагань. У цьому українцям допоможе головна ліга планети – НХЛ.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Пізніше рада Федерації хокею України затвердила призерів хокейного сезону-2021/22, який не було дограно через вторгнення Росії.

Було ухвалено рішення зафіксувати підсумкові місця у таблиці Української хокейної ліги станом на 24 лютого. Це рішення було підтримане одноголосно.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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