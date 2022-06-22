Нападник "Динамо" повернувся до клубу після невдалої оренди в італійському клубі
Владислав Супряга готуватиметься до нового сезону у складі киян, інформує
Нападник Владислав Супряга повернувся до київського "Динамо" з оренди в італійській "Сампдорії".
Офіційний сайт столичного клубу
Владислав Супряга перейшов до "Сампдорії" на правах оренди з правом викупу наприкінці січня, але провів за італійську команду лише один матч у Серії А, у зв'язку з чим клуб вирішив відмовитися від повноцінного трансферу.
Голкіпери : Бущан, Бойко, Нещерет;
Захисники : Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Овчаренко, Дячук, Малюк;
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;
Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.
"Динамо" вирушило на тренувальний збір до Швейцарії через Бухарест. Очікується, що до команди приєднаються збірники, а також існує можливість повернення двох легіонерів - Беньяміна Вербича і Томаша Кендзьори.