Нападник "Динамо" повернувся до клубу після невдалої оренди в італійському клубі

Нападник Владислав Супряга повернувся до київського "Динамо" з оренди в італійській "Сампдорії".

Офіційний сайт столичного клубу опублікував список гравців, які розпочали підготовку до нового сезону під керівництвом Мірчі Луческу. Супряга знаходиться в їх числі.

Владислав Супряга перейшов до "Сампдорії" на правах оренди з правом викупу наприкінці січня, але провів за італійську команду лише один матч у Серії А, у зв'язку з чим клуб вирішив відмовитися від повноцінного трансферу.

Голкіпери : Бущан, Бойко, Нещерет;

Захисники : Бурда, Тимчик, Дубінчак, Кравченко, Боль, Біловар, Овчаренко, Дячук, Малюк;

Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вікентій Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаїшвілі, Яцик;

Форварди: Бєсєдін, Ванат, Супряга.

"Динамо" вирушило на тренувальний збір до Швейцарії через Бухарест. Очікується, що до команди приєднаються збірники, а також існує можливість повернення двох легіонерів - Беньяміна Вербича і Томаша Кендзьори.