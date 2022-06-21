Клуб УПЛ проведе два єврокубкові матчі у Швеції

"Ворскла" зіграє обидва поєдинки з АІКом на виїзді.

Клуб УПЛ проведе два єврокубкові матчі у Швеції
"Ворскла" готується до старту у Лізі конференцій
© ФК Ворскла

Полтавська "Ворскла" проведе обидва матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти шведського АІКу на виїзді, повідомляє прес-служба УАФ.

Клуби разом звернулися до Шведського футбольного союзу з проханням провести два поєдинки 21 та 27 липня у Стокгольмі. Керівництво шведського футболу відповіло згодою.

Матчі відбудуться на двох стадіонах - "Стокгольм Арена" та "Френдз Арена".

Нагадаємо, чемпіонат України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Українські клуби будуть проводити всі єврокубкові матчі за межами країни.


Данило Слесь, ZN.ua





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