Усик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншем

Боксери зустрілися у Саудівській Аравії.

Усик і Джошуа влаштували першу
Усик і Джошуа вийдуть на ринг 20 серпня
© twitter.com/MatchroomBoxing

Чемпіон WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) вперше зустрівся з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) після погодження реваншу.

Команди боксерів провели прес-конференцію в Джидді (Саудівська Аравія), де відбудеться бій. На ній боксери провели традиційну "дуель поглядів".

Вечір боксу пройде 20 серпня, а на кону стоятимуть усі титули українця.

25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдоУкраина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо
У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубківУ Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків
Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге нацийСборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпіон світу Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усика та ДжошуаЧемпіон світу Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усика та Джошуа
Букмекери зробили прогноз на реванш Усик – ДжошуаБукмекери зробили прогноз на реванш Усик – Джошуа
Усик прокоментував офіційне призначення реваншу проти ДжошуаУсик прокоментував офіційне призначення реваншу проти Джошуа
Реванш Усика та Джошуа офіційно затверджено: відомі дата та місце боюРеванш Усика та Джошуа офіційно затверджено: відомі дата та місце бою
Усик впервые показал, как готовится к реваншу против ДжошуаУсик впервые показал, как готовится к реваншу против Джошуа
Фьюри хочет провести следующий бой против победителя поединка Усик – ДжошуаФьюри хочет провести следующий бой против победителя поединка Усик – Джошуа
Усик удивил выбранной формой для тренировок: фотоУсик удивил выбранной формой для тренировок: фото
Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022
Шевченко сделал мощное заявление перед матчем сборной Украины против ШотландииШевченко сделал мощное заявление перед матчем сборной Украины против Шотландии
Петраков дал последний комментарий перед матчем с ШотландиейПетраков дал последний комментарий перед матчем с Шотландией
Последние новости
Подгружаем последние новости