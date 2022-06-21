Усик і Джошуа влаштували першу "дуель поглядів" перед реваншем

Чемпіон WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) вперше зустрівся з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) після погодження реваншу.

Команди боксерів провели прес-конференцію в Джидді (Саудівська Аравія), де відбудеться бій. На ній боксери провели традиційну "дуель поглядів".

Вечір боксу пройде 20 серпня, а на кону стоятимуть усі титули українця.

25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.