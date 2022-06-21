Чемпіон світу Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усика та Джошуа

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про майбутній реванш між чемпіоном WBA Super, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-2, 2).

"У надважкій вазі достатньо одного удару. Минулий бій не був одностороннім - на обличчі Усика було багато міток, в нього були розсічення. Очевидно, Джошуа може завдати одного удару, але Усик занадто кмітливий для нього, занадто розумний, занадто швидкий, занадто малий, а ще він - шульга.

Кожен може побити кожного, я казав це багато разів. Зараз хороший шанс перемогти Усика, чи не так? Він був на війні близько 18 місяців чи скільки там, але думаю, що Усик – занадто хороший боксер для Ей Джея.

Не думаю, що Джошуа зможе пресингувати його протягом 12 раундів, втягнути його в бійку та врешті-решт нокаутувати. Для цього йому потрібно бути елітним та особливим чоловіком, але я не думаю, що Джошуа має цю волю до перемоги. Він радий і другому місцю, йому занадто просто це прийняти", - цитує Ф'юрі Tribuna.com з посиланням на YouTube-канал Гарета Ей Девіса

Нагадаємо, реванш було офіційно затверджено. Вечір боксу відбудеться 20 серпня у місті Джидда (Саудівська Аравія).

25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.