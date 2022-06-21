Чемпіон світу Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усика та Джошуа

Британський боксер упевнений, що українець збереже свої титули, інформує ZN.ua.

Чемпіон світу Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усика та Джошуа
Ф'юрі впевнений, що Джошуа не зупинить Усика
© Boxingscene

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про майбутній реванш між чемпіоном WBA Super, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Ентоні Джошуа (24-2, 2).

"У надважкій вазі достатньо одного удару. Минулий бій не був одностороннім - на обличчі Усика було багато міток, в нього були розсічення. Очевидно, Джошуа може завдати одного удару, але Усик занадто кмітливий для нього, занадто розумний, занадто швидкий, занадто малий, а ще він - шульга.

Кожен може побити кожного, я казав це багато разів. Зараз хороший шанс перемогти Усика, чи не так? Він був на війні близько 18 місяців чи скільки там, але думаю, що Усик – занадто хороший боксер для Ей Джея.

Не думаю, що Джошуа зможе пресингувати його протягом 12 раундів, втягнути його в бійку та врешті-решт нокаутувати. Для цього йому потрібно бути елітним та особливим чоловіком, але я не думаю, що Джошуа має цю волю до перемоги. Він радий і другому місцю, йому занадто просто це прийняти", - цитує Ф'юрі Tribuna.com з посиланням на YouTube-канал Гарета Ей Девіса

Нагадаємо, реванш було офіційно затверджено. Вечір боксу відбудеться 20 серпня у місті Джидда (Саудівська Аравія).

25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.


Данило Слесь, ZN.ua





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