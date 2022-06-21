ФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контракти

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжила особливе положення легіонерів у чемпіонатах України та Росії на тлі військової агресії РФ .

До 30 червня діяло правило, яке дозволяє легіонерам з обох країн призупиняти контракти. Наразі цей дозвіл продовжено до 30 червня 2023 року. Він поширюється на гравців та тренерів.

ФІФА вважає, що це нововведення дозволяє без проблем залишати російський футбол іноземцям, а також легіонерам в Україні продовжувати кар'єру на фоні проблем, які мають клуби в країні.

Крім того, неповнолітні футболісти, які з батьками стали біженцями, зможуть переходити в іноземні клуби в обхід заборони міжнародних трансферів гравців віком до 18 років.