ФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контракти

ФІФА продовжує стежити за ситуацією із військовою агресією РФ, інформує ZN.ua.

ФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контракти
ФІФА стежить за військовим вторгненням Росії до України
© Eurosport

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжила особливе положення легіонерів у чемпіонатах України та Росії на тлі військової агресії РФ.

До 30 червня діяло правило, яке дозволяє легіонерам з обох країн призупиняти контракти. Наразі цей дозвіл продовжено до 30 червня 2023 року. Він поширюється на гравців та тренерів.

ФІФА вважає, що це нововведення дозволяє без проблем залишати російський футбол іноземцям, а також легіонерам в Україні продовжувати кар'єру на фоні проблем, які мають клуби в країні.

Крім того, неповнолітні футболісти, які з батьками стали біженцями, зможуть переходити в іноземні клуби в обхід заборони міжнародних трансферів гравців віком до 18 років.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдоУкраина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо
У Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубківУ Польщі розповіли, у яких містах українські клуби проведуть свої матчі єврокубків
Блок рекламы


Похожие новости
Лідер "Динамо" увічнив на тілі напад Росії на Україну: промовисте фотоЛідер "Динамо" увічнив на тілі напад Росії на Україну: промовисте фото
Війна в Україні зірвала реконструкцію одного з найкращих футбольних стадіонів світуВійна в Україні зірвала реконструкцію одного з найкращих футбольних стадіонів світу
ФІФА прийняла рішення відносно правила п\'яти замін на наступний сезон
УЕФА запретил фанам "Динамо" акцию "Слава Україні". Футбол
От фанов "Шахтёра" требуют не кричать во время матчей "Слава Україні! Героям слава!"
Последние новости
Подгружаем последние новости